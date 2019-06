Photo : YONHAP News

韓国のオーディション番組を勝ち抜いたメンバーによる韓日ガールズグループ「IZ*ONE(アイズワン)」のセカンド・シングルが日本のオリコンチャートで1位に輝きました。26日に日本でリリースされたセカンド・シングル「Buenos Aires」が、発売初日に19万枚以上を売り上げ、オリコンデイリーシングルチャートで1位を獲得しました。今年2月にリリースされた日本デビューシングル「好きと言わせたい」に続き、シングルで2連続1位に輝いたことになります。21日にはテレビ朝日の歌番組「ミュージックステーション」に2度目の出演をはたし、「Buenos Aires」を初公開しました。「IZ*ONE」は、29日に台湾で「IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME] IN TAIPEI」を開催し、海外での活動にも力を入れています。