Photo : YONHAP News

韓国の人気グループ防弾少年団(BTS)が3日に日本でリリースしたニューシングルが、オリコンチャートで1位を獲得しました。4日、オリコンチャートによりますと、防弾少年団の10枚目のシングル「Lights/Boy With Luv」は、発売初日の売り上げ枚数で過去最高を更新し、シングルチャートで1位となりました。また、今回のニューシングルは、日本国内だけでなく、欧米やアジア各国からも予約が殺到し、発売初日で出荷100万枚を記録しました。なお、今回のシングルには、希望への願いを込めた新曲「Lights」のほか、アメリカのビルボードチャートで8位に輝いた「Boy With Luv」の日本語版と、去年8月にリリースされた「LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’」のタイトル曲「IDOL」の 日本語版が収録されています。