Photo : YONHAP News

韓国の人気グループ防弾少年団(BTS)が3日に日本でリリースしたニューシングルが、最新のオリコン週間シングルランキングで初登場1位を獲得しました。ニューシングル「Lights/Boy With Luv」は、初週の売上がおよそ62万1000枚に上り、9日発表のオリコン週間シングルランキングで1位となりました。海外アーティストとしてシングル初週売上が60万枚を超えたのは初めてです。防弾少年団は、初週売上45万4829枚だった前作の「FAKE LOVE/Airplane pt.2」で、海外アーティストによるシングル初週売上1位を記録していて、記録を更新しました。「Lights/Boy With Luv」は先行予約が100万枚となったほか、オリコン・デイリーランキングでも6日連続1位となっていました。一方、防弾少年団は今月6日と7日に大阪のヤンマースタジアム長居でのコンサートに続いて、13日と14日には静岡のエコパスタジアムでワールドスタジアムツアー「LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF」を開催します。