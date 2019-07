Photo : YONHAP News

韓国の人気グループ防弾少年団(BTS)が、アメリカの音楽賞「MTVビデオ・ミュージック・アワード」で4部門にノミネートされました。現地時間23日のMTVニュースによりますと、アメリカの女性歌手ホールジーがフィーチャリングに参加したBTSのアルバム「MAP OF THE SOUL : PERSONA」のタイトル曲「Boy With Luv」が最優秀コラボレーション部門の候補に挙がりました。この曲のミュージックビデオは先月、動画共有サイトのユーチューブで再生回数4億回を突破しました。また、この曲は最優秀アートディレクション部門、最優秀振り付け部門に加え、今年新設された最優秀K-POP部門にもノミネートされました。最優秀K-POP部門には、BTSの他にBLACKPINK(ブラックピンク)、MONSTA X (モンスタエックス)、TOMORROW X TOGETHER(TXT、トゥモロー・バイ・トゥギャザー)、 NCT127、EXO(エクソ)がノミネートされています。なお、2019MTVビデオ・ミュージック・アワードの授賞式は、8月26日にアメリカ・ニュージャージーで開催されます。