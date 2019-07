Photo : YONHAP News

韓国の4人組女性アイドルグループ、BLACKPINK(ブラックピンク)の「KILL THIS LOVE」のミュージックビデオが25日、動画共有サイト「ユーチューブ」で、K-POPとしては最速の公開から111日で再生回数5億回を突破しました。これで、BLACKPINKのミュージックビデオのうち再生回数5億回を記録したのは、K-POPグループとしては初めて再生回数8億回を突破した「DDU-DU DDU-DU」と、6億回を超えた「BOOMBAYAH」と「AS IF IT'S YOUR LAST」に続いて、4作目となります。ことし4月に発売された「KILL THIS LOVE」は、アメリカ・ビルボードのメインシングルチャート「ホット100」で41位、メインアルバムチャート「ビルボード200」で24位にランクインしました。BLACKPINKは、8月26日(現地時間)にアメリカ・ニュージャージーで開催される「MTVビデオ・ミュージック・アワード」で4部門にノミネートされています。