Photo : YONHAP News

韓国の人気グループBTS=防弾少年団のドキュメンタリー映画「BRING THE SOUL : THE MOVIE」のチケットの前売りが順調です。「BRING THE SOUL : THE MOVIE」は、去年ソウルを手始めに数々の都市をめぐり行われたBTSのワールドツアー「LOVE YOURSELF」の様子を収めたドキュメンタリー映画です。映画振興委員会の集計によりますと、この映画は29日午前11時の時点で、前売り観客数は9万523人となり、前売り率で1位となっているということです。映画は来月7日、世界中で一斉に封切られ、2週間上映される予定です。BTSは、おととしのワールド・ツアー「TRILOGY EPISODE3 THE WINGS TOUR」を映像化した「 Burn THE Stage:THE MOVIE」が去年11月に、全国で31万人の観客を集め、アイドル映画として新記録を立ています。