Photo : YONHAP News

韓国の7人組男性アイドルグループの防弾少年団(BTS)が、ことし4月に発売した「Boy With Luv」のミュージック・ビデオが、動画共有サイトのユーチューブで再生回数5億回を超えました。防弾少年団の所属事務所によりますと、ことし4月12日にユーチューブで公開された「Boy With Luv」のミュージック・ビデオは、4か月たった8月11日に再生回数5億回を超えました。「Boy With Luv」のミュージック・ビデオは、ユーチューブでの公開開始からわずか37時間30分で再生回数が1億回を超えるなど、大きな人気を集めてきました。防弾少年団がこれまでに公開したミュージック・ビデオのなかで、再生回数が5億回を超えたのは、このビデオを含めて7曲となりました。