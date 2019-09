BLACKPINKのMV「KILL THIS LOVE」K‐POP最速で6億回突破

Photo : YONHAP News

韓国の女性グループBLACKPINK(ブラックピンク)の「KILL THIS LOVE」のミュージックビデオ(MV)が、動画共有サイト「ユーチューブ」で、K‐POPグループとしては最速の公開から177日で再生回数6億回を突破しました。BLACKPINKは、「DDU―DU DDU―DU」が公開から211日で6億回を超え、K‐POPグループの最速記録とされてきましたが、今回はその記録をおよそ40日短縮したことになります。これでBLACKPINKは、K‐POPグループとしては初めて再生回数8億回を突破した「DDU―DU DDU―DU」をはじめ、「BOOMBAYAH」、「AS IF IT'S YOUR LAST」と合わせて計4曲が再生回数6億回を突破したことになります。ことし4月に発売されたミニアルバム「KILL THIS LOVE」は、アメリカビルボードのメインアルバムチャートで24位、同名のタイトル曲は、メインシングルチャートで41位にランクインしました。一方、 BLACKPINKは、世界23都市で計32回行われた初のワールドツアーを終え、今後は、12月に東京ドーム、来年1月に京セラドーム大阪、翌2月には福岡ヤフオク!ドームを回る日本ドームツアーを予定しています。