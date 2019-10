Photo : YONHAP News

韓国の大手芸能事務所、SMエンタテインメントに所属する人気男性グループのメンバーによるプロジェクトグループ「SuperM」が5日(現地時間)、アメリカ・ハリウッドで新曲を披露するショーケースを開催しました。「SuperM」は、タイトル曲「Jopping」やダンス曲の「I Can't Stand The Rain」、「Super Car」など、初のミニアルバム「SuperM」に収録されている新曲を披露しました。ステージを終えたメンバーは、「SuperMの新しい姿をお見せできて嬉しい。初めての挑戦だったため一生懸命準備したので、皆さんにも楽しんでいただけたら嬉しい」と話しています。11月からは「SuperM」の北米ツアー「We Are The Future Live」が開幕するということです。