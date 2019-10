文化 Fly To The Sky 20周年迎え5年ぶりニューアルバム

デビュー20周年を迎えた男性デュオの「Fly To The Sky」は、およそ5年ぶりにニューアルバムを発売します。

所属事務所によりますと、「Fly To The Sky」は2014年5月の「CONTINUUM」以来、5年5か月ぶりとなる10枚目のアルバム「Fly High」を今月中旬にリリースします。

1999年にデビューした「Fly To The Sky」は、これまで「Missing You」など数多くの曲をヒットさせました。

来月からは、全国ツアーも開催するということです。