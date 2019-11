BLACKPINKのMVが10億回突破　K-POPグループ初

Photo : YONHAP News

韓国の女性グループBLACKPINK(ブラックピンク)の「DDU―DU DDU―DU」のミュージックビデオが、動画共有サイト「ユーチューブ」で、K‐POPグループとしては初めて再生回数10億回を突破しました。所属事務所のYGエンターテインメントは11日、公式ブログとSNSで「DDU―DU DDU―DU」の再生回数10億回突破を発表しました。「DDU―DU DDU―DU」は、11日午後8時現在で、10億11万回を突破していて、去年6月15日の公開からおよそ1年5か月で10億回を突破しました。韓国のアーティストのミュージックビデオが再生回数10億回を突破したのはPSY以来で、アイドルグループとしては初めてです。「DDU―DU DDU―DU」は、BLACKPINKが去年6月にリリースしたミニアルバム「SQUARE UP」のタイトル曲で、ミュージックビデオの公開から6時間で再生回数1000万回を突破し、話題となりました。BLACKPINKは、この曲以外にも「BOOMBAYAH」と「AS IF IT'S YOUR LAST」が再生回数7億回、「KILL THIS LOVE」が6億4500万回を突破しています。