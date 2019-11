Photo : YONHAP News

アメリカの音楽賞「アメリカン・ミュージック・アワード(AMA)」の授賞式が現地時間の24日、ロサンゼルスで開催され、韓国の人気グループ、BTS=防弾少年団が、ノミネートされた3部門すべてで受賞しました。「防弾少年団」は「FAVORITE DUO OR GROUP - Pop/Rock」、「FAVORITE SOCIAL ARTIST」、「TOUR OF THE YEAR」賞を受賞しました。去年は、「FAVORITE SOCIAL ARTIST」部門を受賞しており、2年連続の受賞となりました。防弾少年団は授賞式には出席しませんでしたが、映像で「このように重要で意味ある賞を受賞し本当に光栄です。全てを可能にしたのはファンの皆さんです」と感想を語りました。