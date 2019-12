BTS、米ビルボード「年末チャート」で「トップアーティスト」15位

Photo : YONHAP News

BTS=防弾少年団は、アメリカの音楽誌「ビルボード」が現地時間の6日発表した「2019年末チャート」で、「トップアーティスト-ディオ/グループ」で2位、「トップアーティスト」で15位を獲得したことが分かりました。BTSは、去年の8位からは後退しましたが、K-POP歌手としては唯一「トップアーティスト100」にランクインしたことになります。また、「トップビルボード200アルバム」チャートでは、「MAP OF THE SOUL: PERSONA」が51位、「LOVE YOURSELF 結 ANSWER」が118位を占めました。一方、BTSは、インターネットでの影響力を示す「ソーシャル50アーティスト」チャートで1位を記録しました。BTSは、「ソーシャル50アーティスト」の週間チャートで、通算155週間連続で1位を占め、163週間連続で1位を記録したジャスティン・ビーバーに迫る勢いを見せています。また、BTSは、「ワールドデジタルソングアーティスト」、「ワールドアルバムアーティスト」、「インディペンデントアーティスト」でも1位を獲得しました。ビルボードが毎年発表する年末チャートは、一年の間もっとも注目されたアルバムや曲、アーティストなどを部門別に選定して順位を決めています。今回の年末チャートは、去年11月24日からことし11月16日までの各種チャートの成績をもとに順位を付けたということです。