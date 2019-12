Photo : YONHAP News

韓国の歌手BoAは11日、2枚目のミニアルバム「Starry Night」をリリースしました。今回リリースされた「Starry Night」は、寒い冬に星空を眺める恋人のラブストーリーを綴ったバラード曲で、歌詞はBoAが作詞しました。BoAは「Starry Night」をリリースしたことについて「デビューしてから初めてバラード曲をタイトル曲に決めたので緊張している。この歌を聞いて、たくさんの人の心が温まってほしい」と話しています。今回のアルバムには「Starry Night」のほか、「Black」や「Dry Flower」「Butterfly」「I Do not Mind」「Think About You」の6曲が収録されています。