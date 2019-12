BTSの「PERSONA」フランス音楽出版協会から「ゴールド」認定

Photo : YONHAP News

韓国の男性アイドルグループ、BTS(防弾少年団)が今年4月にリリースしたアルバム「MAP OF THE SOUL:PERSONA」が、フランスのSNEP=全国音楽出版組合から「ゴールド」認定を受けました。1922年に設立されたSNEPは、フランスの音楽産業の権益保護を目的とした業界団体で48の企業が参加しています。SNEPは、シングルやアルバムに対して、フランスでの販売数を基に認定を与えています。アルバムの場合、5万枚相当のセールスを達成すればゴールド、10万枚はプラチナ、20万枚はダブル・プラチナ、50万枚はダイヤモンドと、認定を与えており、BTSの「MAP OF THE SOUL:PERSONA」は、今回ゴールド認定を受けました。BTSの「MAP OF THE SOUL:PERSONA」は、他の国でも好成績を収めています。ことし6月には、イギリスのBPI=英国レコード産業協会から、6万枚以上の販売数を記録したアルバムに贈られる「シルバー」認定を受けており、アメリカのビルボードが発表した2019年の年末決算チャートでは「トップビルボード200アルバム」チャートで「MAP OF THE SOUL:PERSONA」が51位となりました。