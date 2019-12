オリコン年間販売ランキングでTWICE4位・BTS5位　

Photo : YONHAP News

韓国の女性アイドルグループ、TWICEと男性アイドルグループ、BTS(防弾少年団)は、音楽コンテンツの総売上額をもとにまとめたオリコンの年間ランキングでトップ5にランクインしました。オリコンは23日、2019年年間ランキングの年間アーティストトータルセールスランキングを発表し、このランキングでTWICEは4位、BTSは5位と、K-POP2組がトップ5に入りました。オリコンのアーティストトータルセールスランキングは、シングル・アルバム、DVD、ブルーレイディスク、デジタル音源ダウンロード、ストリーミングなど、音楽コンテンツの総売上額を基に決められます。BTSは4月に発売した「MAP OF THE SOUL:PERSONA」で年間アルバムランキング5位にランクインしたほか、シングルの「Lights/Boy with Luv」も年間シングルランキングで6位を記録しています。TWICEは、3月に発売した2枚目の日本アルバム「#TWICE2」が年間アルバムランキングの6位に入っています。韓日関係の冷え込みにもかかわらずK-POPグループが日本のチャートで好成績を収め、日本での韓流ブームの健闘ぶりがうかがわれます。