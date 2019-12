Photo : YONHAP News

韓国の女性アイドルグループ、BLACK PINK(ブラックピンク)の曲、「Kill This Love」のミュージックビデオ(MV)が、グローバル音楽専門誌「トラックリスト(Track list)」が選定する「2019世界最高のMV」に選ばれました。「トッラクリスト」は26日、「2019年世界最高のMV」1位にBLACK PINKの「Kill This Love」のMVを選びました。「Kill This Love」は、 ビリー・アイリッシュや テイラー・スウィフト、アリアナ・グランデなど、グローバルポップスターと共にランクインされました。トップ10曲の中、K-POPはこの「Kill This Love」だけです。「トラックリスト」は「Kill This Love」のMVでロゼが運転するシーンや壮大なトランペットの音に合わせたダンスシーンなど、強烈な印象を残したシーンについて触れ、MVのクオリティーの高さを評価しました。ブラックピンクは来年の初旬に活動を再開する計画で、ニューアルバムの準備に励んでいるということです。