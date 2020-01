Photo : YONHAP News

韓国の男性アイドルグループ、BTS(防弾少年団)は、来月にリリースされるニューアルバム「MAP OF THE SOUL : 7」の先行シングルを17日に公開します。BTSの所属事務所は9日、公式SNSに来月21日にリリースされるニューアルバム「MAP OF THE SOUL : 7」の公開日程を掲載しました。それによりますと、まず今月10日に、予告編動画に当たるカムバックトレーラーの「SHADOW」を公開します。続いて17日に先行シングルを公開し、来月3日には、カムバックトレーラーの「EGO」を公開します。2月10日から13日にかけて、アルバムのコンセプト写真を公開した後、17日にトラックリストを発表します。21日には、正式にリリースし、28日にはタイトル曲のミュージックビデオ(MV)を公開する予定です。ニューアルバムに関するスケジュールが公開されることで、BTSの活動開始に対するファンたちの期待が高まっています。