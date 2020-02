Photo : YONHAP News

韓国の男性アイドルグループ、「SUPER JUNIOR(スーパージュニア)」が29日に日本でリリースしたニューアルバム、「I THINK U」がオリコンのデイリーチャートで1位になりました。今回リリースされたニューアルバム、「I THINK U」は、去年10月に韓国でリリースした9枚目の正規アルバム「Time_Slip」に収録された「I Think I」の日本語バージョンがタイトル曲となっています。このほか、日本のオリジナル曲「Fly to the Moon」、「Spotlight」、「BLUE」、「愛が教えてくれたこと」の、全部で5曲が収録されました。SUPER JUNIORは、日本でのニューアルバム発売に合わせ、来月から大阪、福岡、埼玉でコンサートを行う予定です。