Photo : YONHAP News

韓国の男性アイドルグループ、BTS=防弾少年団が、韓国時間の21日午後6時に、ニューアルバム「MAP OF THE SOUL : 7」を世界で同時公開します。今回のアルバムは、去年4月に発売されたミニアルバム「MAP OF THE SOUL : PERSONA」に続く、「自分探しの旅」をテーマにした「MAP OF THE SOUL」の2番目のシリーズです。アルバムは、新曲15曲を含む全20曲で構成されており、タイトル曲「ON」は、BTSならではのパワフルなエネルギーが込められたヒップホップ曲で、アーティストとしての使命感が込められた曲だということです。21日に発売される今回のニューアルバムは、国内外で先行予約が402万枚を突破し、過去最高となりました。BTSは、アルバム公開直後に、アメリカNBCの朝の情報・ニュース番組「TODAY SHOW」に出演し、24日にはソウルでグローバル記者会見を開く予定となっています。