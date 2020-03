BTSの新アルバムが4度目の1位　米ビルボード200

Photo : YONHAP News

韓国の男性アイドルグループ、BTS=防弾少年団のニューアルバム「MAP OF THE SOUL : 7」が、アメリカ・ビルボードのメインアルバムチャートで4度目の1位を獲得しました。現地時間3月1日のビルボードのホームページによりますと、BTSが先月21日にリリースしたニューアルバム「MAP OF THE SOUL : 7」は、メインアルバムチャート「ビルボード200」の3月7日最新チャートで1位になったということです。ビルボードによりますと、BTSはこの1年9か月間に4つのアルバムで1位を獲得し、1年5か月間に4つのアルバムで1位を記録したイギリスの伝説的なグループ、ビートルズに次いで、最も短い期間で記録を作ったグループになったということです。また、ニューアルバム「MAP OF THE SOUL : 7」のタイトル曲「ON」が、シングルチャートの「ホット100」で4位に入りました。これで、BTSが「ホット100」でトップ10入りを果たした曲は、「FAKE LOVE」と「Boy With Luv」に次いで3曲目となり、韓国の歌手としては「江南スタイル」と「ジェントルマン」の2曲をトップ10にランクインさせたPSYを抜いて、一番の記録となりました。