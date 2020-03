Photo : YONHAP News

韓国の男性アイドルグループBTS(防弾少年団)のニューアルバム、 「MAP OF THE SOUL:7」が、オリコンの3月9日付の週間アルバムランキングで1位となりました。BTSが、オリコンの週間アルバムランキングで1位となったのは今回で5回目です。「MAP OF THE SOUL:7」は、先月21日に世界同時発売された4枚目のアルバムで、アメリカ・ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で1位となったほか、イギリスのオフィシャル・チャートでも1位を記録するなど、世界の音楽チャートで好成績を収めています。