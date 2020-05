Photo : YONHAP News

世界有数の映画祭が主催し、ユーチューブで配信されるデジタル映画祭「We Are One: A Global Film Festival」に、 韓国のポン・ジュノ監督と俳優のソン・ガンホ氏が参加します。「We Are One: A Global Film Festival」は、新型コロナウイルスの感染拡大で、各地の国際映画祭が軒並み中止、延期となるなか、世界中の映画ファンが映画祭を安心して楽しめるよう企画したデジタル映画祭で、5月29日から6月7日までユーチューブで無料公開されます。カンヌ国際映画祭やベルリン国際映画祭など、世界21の映画祭が参加し、収益は世界保健機関、新型コロナウイルス感染の救援活動を支援している各地域の機関に提供されるのほか、視聴者からの寄付も募っています。映画祭には、「パラサイト 半地下の家族」のポン・ジュノ監督とこの映画で主演を務めた俳優のソン・ガンホ氏が参加する予定で、映画に関するトークを行います。