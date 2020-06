Photo : YONHAP News

韓国の人気グループ、BTS(防弾少年団)が、日本で4枚目となるニューアルバムのリリースに先駆けて公開したタイトル曲「Stay Gold」が、日本をはじめとする世界82の国と地域の「iTunesトップソングチャート」で1位を獲得しました。BTSは、去年7月にリリースした日本語のシングル「Lights」で世界43の国と地域のiTunesトップソングチャートで1位を獲得しましたが、それを上回る82の国と地域で1位を獲得し、BTS自身の最高記録を更新しました。また、BTSの日本語の楽曲としては初めて、韓国の音楽配信サイトでも公開直後にリアルタイムのチャートに上がったということです。「Stay Gold」は、来月15日にリリースされる日本で4枚目となるアルバム「MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY ~」のタイトル曲です。テレビ東京系ドラマ『らせんの迷宮~DNA科学捜査~』の主題歌でもあるこの楽曲は、「世界にはいいことばかりではないが、君のその輝きを忘れないでほしい」というメッセージが込められているということです。