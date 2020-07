Photo : YONHAP News

韓国の男性アイドルグループ、BTS(防弾少年団)が、10月に公開予定の日本映画「きみの瞳(め)が問いかけている」の主題歌を担当します。主題歌となる曲は、今月15日に日本でリリースされる正規アルバム「MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~」に収録された「Youreyes tell」で、BTSメンバーのチョングクが作詞に参加しました。吉高由里子さんと横浜流星さんが主演を演じる映画「きみの瞳(め)が問いかけている」は、韓国で2011年に公開された「ただ君だけ」が原案の純愛ラブストーリーです。BTSは、「こんなにすてきな映画に参加できて僕たちもすごくうれしく思っております。 僕たちの曲を聴いていただき、公開される映画を一緒に見ていただければ、僕たちが楽曲に込めている気持ちを皆さんにも感じ取っていただけると思います」とコメントしました。