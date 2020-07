BTS、日本の最新アルバムが英チャートで最高記録を更新

Photo : YONHAP News

韓国の男性アイドルグループ、BTS(防弾少年団)が日本でリリースした最新アルバムが、イギリスのオフィシャルチャートで自身の最高記録を更新したことが分かりました。イギリスのオフィシャルチャートが現地時間の17日に発表した最新のアルバムチャートによりますと、BTSが今月15日に日本でリリースした正規アルバム「MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~」が、56位を記録したということです。これは、2018年4月に日本のリリースした3枚目のアルバム「FACE YOURSELF」の78位を超える順位で、BTSが日本のアルバムでオフィシャルアルバムチャートで記録した歴代最高順位となります。他にもオフィシャルアルバムダウンロードチャートで7位、オフィシャルアルバムセールスチャートで41位を記録しました。また、メンバーのジョングクが作曲に携わった収録曲「Your eyes tell」は、オフィシャルシングルダウンロードチャートとオフィシャルシングルセールスチャートで12位を記録しました。今月15日にリリースされた「MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~」は、発売当日に44万7869枚の売り上げを記録し、4日連続でオリコンデイリーアルバムランキングで首位を獲得しています。