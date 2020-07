Photo : YONHAP News

韓国の男性アイドルグループBTS(防弾少年団)が15日に日本でリリースした「MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~」が、公開から1週間で、日本の最多販売記録を更新しました。所属事務所は22日、日本での4枚目の正規アルバム「MAPOF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~」の販売枚数が、公開から1週間で、56万4298枚に上り、オリコンの最新の週間アルバムチャートでトップとなったほか、ことし日本で発売されたアルバムのうち、累積販売枚数1位を記録したと明らかにしました。ほかにも、実物アルバム販売数やデジタルダウンロード件数、ストリーミング回数などを合わせた週間合算アルバムチャートのほか、デジタルアルバムチャートでも首位を占めています。「MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~」は、2018年4月にリリースされた3枚目の日本正規アルバム「FACE YOURSELF」以来、2年3か月ぶりの日本アルバムで、13曲が収録されています。