BTSの日本アルバム、オリコンデイリーで10回目の1位獲得

Photo : YONHAP News

韓国の男性アイドルグループBTS(防弾少年団)が今月15日にリリースした日本での4枚目のアルバム「MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~」が、27日付けのオリコンのデイリーアルバムランキングで1位を獲得しました。このアルバムが、デイリーランキングで首位を獲得したのは10回目で、BTSの日本のアルバムの中では最多記録となります。「MAPOF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~」は、公開初日に44万7000枚あまりの販売を記録し、オリコンのデイリーアルバムランキングで初登場1位を記録しました。またリリースから1週間で、56万4000枚あまりの販売を記録し、オリコン週間アルバムランキングでも1位を獲得しました。これは、ことし日本でリリースされたすべてのアルバムのうち、もっとも多い販売記録だということです。一方、BTSの韓国での4枚目のアルバム「MAP OF THE SOUL : 7」もアメリカのビルボードのメインアルバムチャートに22週連続でランクインしました。ことし2月にリリースされたこのアルバムは、現地時間の28日にビルボートが発表した「ビルボード200」で68位を記録し、リリース直後に初登場1位を記録して以降、22週連続で上位を維持しているということです。