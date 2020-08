Photo : YONHAP News

韓国の女性アイドルグループ、BLACK PINK(ブラックピンク)の新曲「How You Like That」のミュージックビデオが、動画配信サイト「ユーチューブ」で再生回数4億回を突破しました。所属事務所によりますと、これは、ことし6月26日に新曲を公開してから43日で達成した記録で、「Kill This Love」で立てた63日で再生回数4億回達成の記録を自ら塗り替えました。BLACK PINKは、再生回数が1億回を超えるミュージックビデオを20曲持っており、ユーチューブの公式チャンネルの登録者数は、「How You Like That」をリリースしてからおよそ610万人増え、現在4350万人に達しています。「How You Like That」は、BLACK PINKが10月2日にリリースするファーストフルアルバムに先駆けて公開したシングルで、BLACK PINKは今月28日にも、ニューアルバムの2番目のシングルを公開する予定です。