Photo : YONHAP News

女性アイドルグループのBLACK PINK(ブラックピンク)の「How You Like That」のミュージックビデオが、K-POP史上最短の、73日で再生回数5億回を超えました。所属事務所のYGエンターテインメントは8日、動画配信サイト「ユーチューブ」で、ことし6月に公開した「How You Like That」のミュージックビデオの再生回数が5億回を超えたことを明らかにしました。このビデオは、ことし6月26日に公開しており、それからわずか73日で5億回を超えたことで、「Kill This Love」でたてた111日で再生回数5億回突破の記録を、自ら塗り替えました。また、先月、発表した新曲「Ice Cream」も、8日午前2時の時点で再生回数が2億回を超えたということです。一方、「How You Like That」と「Ice Cream」が収録される、10月2日発売予定の初のフルアルバム「THE ALBUM」は、すでに予約枚数が全世界でおよそ80万枚に達していて、K-POP女性アイドルグループのアルバム売り上げで最多記録になるかどうか、注目が集まっています。