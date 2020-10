BLACK PINKの新曲「Lovesick Girls」　Spotifyチャートで3位に

Photo : YONHAP News

女性アイドルグループ、BLACK PINK(ブラックピンク)のファーストアルバム「THE ALBUM」のタイトル曲「Lovesick Girls」が、リリースした当日の2日に、音楽配信最大手・スポティファイのチャート「グローバルトップ50」で3位にランクインしました。スポティファイの「グローバルトップ50」は、全世界でリリースされた楽曲の中から1日のストリーミング再生数を基準に順位が決まるチャートです。所属事務所によりますと、スポティファイが2日、発表した「グローバルトップ50」のチャートで、BLACK PINKは、タイトル曲の「Lovesick Girls」だけでなく、アメリカの人気女性ラッパー、カーディ・Bがフィーチャリングして話題となった「Bet You Wanna」が4位、「PrettySavage」が8位、「Ice Cream」が10位にランクインし、収録曲8曲のうち半分の4曲がトップ10入りを果たしました。BLACK PINKはこのチャートで、ことし6月に先行リリースしたファーストアルバムの収録曲「How You Like That」で、当時K‐POPグループとしては最高の2位を記録しています。BLACK PINKのファーストアルバム「THE ALBUM」は、予約販売だけで100万枚を突破しており、タイトル曲の「Lovesick Girls」は、世界57の国と地域の「iTunesトップソングチャート」で1位に輝きました。