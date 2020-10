BLACK PINK　ファーストアルバムがビルボード200で2位

Photo : YONHAP News

韓国の女性アイドルグループ、BLACK PINK(ブラックピンク)の初めてのフルアルバム「THE ALBUM」がアメリカビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で2位になりました。韓国の女性グループとしては初めてです。ビルボードが12日、発表したところによりますと、「THE ALBUM」は最新ランキングで初登場2位になったということです。ビルボードで女性グループが上位にランクされたのは、2008年4月にアメリカの女性グループ「ダニティ・ケイン」の「Welcome To The Dollhouse」が1位になったのに次いで2組目です。BLACKPINKは、2018年に「SQUARE UP」がビルボード200で40位に、去年は「KILL THIS LOVE」が24位となっています。「THE ALBUM」のタイトル曲の「Lovesick Girls」は今月2日から8日まで、動画配信サイト「ユーチューブ」の「グローバル・ユーチューブ・ソング・トップ100」で首位になっています。「THE ALBUM」は今月2日、デビューから4年にして初めてリリースしたフルアルバムで、「BLACK PINK」ならではの音楽的色彩を満喫することができると評価されています。