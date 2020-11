Photo : KBS News

韓国と日本の文化交流イベント「韓日交流おまつり in Seoul」が10日、オンラインで開かれました。韓日交流お祭りは、韓国と日本が共同で主催する最大規模の文化交流行事で、2005年に韓日国交正常化40周年を記念して初めて開かれました。2009年からは、ソウルと東京で交互に開催され、ことしで16回目を迎えました。日本での「日韓交流おまつり in Tokyo」もことし9月26日にオンラインで開かれています。ことしの「韓日交流おまつり in Seoul」は、「心合わせて乗り越えよう」をスローガンに開かれ、「ハンウルリム芸術団」のサムルノリと韓国初の民間国楽団「楽音(ラグム)国楽団」のライブ公演に続いて、日本の芸術団体のパフォーマンスが披露されました。韓国人と日本人メンバーで構成されたアイドルグループ「IZ*ONE(アイズワン)」の祝賀ビデオメッセージと公演ハイライト映像も配信されました。フィナーレでは、出演者やボランティア、おまつり関係者らによる「よさこいアリラン」パフォーマンスが繰り広げられ、両国が分かち合った友情を明日へとつなげていくことを約束しました。