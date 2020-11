Photo : YONHAP News

韓国の7人組グループ・BTS=防弾少年団は20日、新アルバム「BE」をリリースし、オンラインでグローバル記者会見を行いました。新アルバムのテーマは、リード曲のタイトルでもある「Life Goes On」で、新型コロナウイルスによって変化した「新しい日常」の中でも人生は続いていく、という思いが込められています。新アルバム「BE」にはタイトル曲「LifeGoes On」をはじめ、「Fly To My Room」「Dynamite」など8曲が収録されていて、メンバーが企画段階から楽曲制作やコンセプト、デザイン、ミュージックビデオなど制作全般に参加しています。BTSは、アメリカで現地時間の22日に行われる音楽授賞式「アメリカン・ミュージック・アワード2020」で、新曲「Life Goes On」を披露するほか、23日にはアメリカの人気ワイドショー「グッドモーニングアメリカ」に出演する予定です。