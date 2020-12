Photo : YONHAP News

韓国の男性アイドルグループ、BTS=防弾少年団が20日にリリースしたミニアルバム「BE(Deluxe Edition)」が、アメリカビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で1位となりました。このチャートでアルバム5作品が連続で1位獲得となります。ビルボードが現地時間の29日、発表したところによりますと、「BE」は、発売第1週の売り上げがおよそ24万2000枚に上り、「ビルボード200」の最新ランキングで初登場1位になったということです。「ビルボード200」は、アルバムの売り上げ枚数やストリーミング回数などにもとづいて、その週にアメリカでもっとも人気のあるアルバムの順位を決めています。BTSは、おととし6月に3枚目のフルアルバム「LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’」が初めて1位となって以降、「LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’」、「MAP OF THE SOUL:PERSONA」、「MAP OF THE SOUL:7」、「BE」まで5作連続で首位を記録しています。