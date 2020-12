BTSの韓国語の新曲「Life Goes On」　ビルボードで1位に

Photo : YONHAP News

韓国の男性アイドルグループ、BTS=防弾少年団の新曲「Life Goes On」がアメリカ・ビルボードのメインシングルチャート「ホット100」で1位になりました。ビルボードが現地時間の30日、発表したところによりますと、「Life Goes On」は、最新ランキングで初登場1位になったということです。ビルボードは、「韓国語の曲がこのチャートで首位となったのは、初めてだ」と説明しています。「Life Goes On」は、BTSが今月20日にリリースしたミニアルバム「BE」のタイトル曲で、サビを除くほとんどのパートが韓国語の歌詞となっています。シングルチャート「ホット100」は、店頭やインターネットでのCDの売り上げや提携ラジオでの放送回数、そしてダウンロード回数をもとに、毎週アメリカでもっとも人気のある曲を発表するチャートで、「ビルボード200」よりも競争が激しく、海外のアーティストにとっては不利だとされています。BTSがこのチャートで1位になったのは、ことし8月のデジタルシングル「Dynamite」と、10月のフューチャリングに参加した、アメリカのシンガーソングライター、ジェイソン・デルーロ(Jason Derulo)の人気ナンバー「Savage Love」のリミックスバージョンに次いで3曲目で、イギリスのロックバンド「ビートルズ」以来、最短期間に3作品連続1位という記録も打ち立てました。