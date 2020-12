Photo : YONHAP News

韓国のガールズグループ、少女時代のメンバー、テヨンが、新しいミニアルバム「What Do I Call You」を15日リリースしました。今回で4枚目となる「What Do I Call You」は、同名のタイトル曲のほか、テヨンが作詞、作曲を手がけた「To the moon」など、全部で6曲が収録されました。タイトル曲の「WhatDo I Call You」は、R&Bポップジャンルの曲で、個性的な楽器が生み出すリズミカルなメロディーが特徴です。テヨンはこの曲について「聞いてすぐに好きになった。歌詞だけでなく、メロディーと雰囲気がとても好みの曲だ」と紹介しました。テヨンは、アルバムについて「今年の締めくくりにふさわしい曲だと思う。多事多難だった2020年に、テヨンがどんな声を出し、どんな姿で曲を表現したか、細かく感じてもらいたい」と話しています。