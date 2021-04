Photo : YONHAP News

韓国の女性アイドルグループ「BLACK PINK(ブラックピンク)」のメンバー、ロゼのソロ曲「On The Ground」は、2つのギネス世界記録を更新しました。イギリスのギネス・ワールド・レコードは現地時間の9日、公式サイトを通じて、ロゼの「On The Ground」が「24時間で最も多く再生されたK-POPアーティストのユーチューブ動画」の記録を更新したと明らかにしました。ギネス・ワールド・レコードによりますと、「On The Ground」は公開から1日で再生回数4160万回を突破し、これまでの記録だったPSYの「江南スタイル」(3600万回)の記録を8年ぶりに更新したということです。ロゼはまた、去年9月に新設された「ビルボードグローバル200」でソロとグループの両方で1位になった初のアーティストとしても記録されました。ロゼは去年10月にBLACK PINKの「Lovesick Girls」でこのチャートの1位になったのに続いて、「On The Ground」でも先月1位の座に輝きました。