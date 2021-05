Photo : YONHAP News

韓国の男性グループ「MONSTA X(モンスタエックス)」が5日、日本で発売した3枚目のフルアルバム「Flavors of love」が、発売初日にオリコンデイリーランキングで1位となりました。今回リリースされた新アルバム「Flavors of love」には、韓国のヒット曲「Follow」や「Fantasia」、「Love Killa」などの日本語バージョンのほか、「Diamond Heart」や「Neo Universe」、「Secret」などのオリジナル曲を含めて11曲が収録されました。MONSTA Xは、ことし3月にリリースした日本のシングルアルバム「WANTED」でも、オリコンランキングやタワーレコードランキングで上位を占めるなど日本でも人気を博しています。MONSTA Xは、来月1日に、韓国で「One Of A Kind」を発売し、活動を開始する見通しで、ファンたちの期待が集まっています。