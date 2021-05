アイドルグループ ITZYの「MAFIA In the morning」英語バージョンを公開へ

Photo : YONHAP News

韓国の女性アイドルグループ 「ITZY」の新曲「MAFIA In the morning」が「ビルボード200」にランク入りするなど、国内外で人気を集めているなか、所属事務所は、「MAFIA In the morning」の英語バージョンが14日に公開されると明らかにしました。ITZYの4枚目のミニアルバム「GUESS WHO」のタイトル曲である「MAFIA In the morning」は、今月3日に、世界大手の音楽配信サービス会社、「スポティファイ」の「グローバルトップ200」で56位となったほか、アメリカ・ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で148位に、デビュー以来初めてランクインするなど、世界中で人気を集めています。ITZYは14日に、「MAFIA In the morning」を英語の歌詞で歌うミュージックビデオを公開し、翌日の15日には、この曲を歌う舞台映像をユーチューブに公開するということです。「MAFIA In the morning」は、発売当初、「歌詞が幼稚」と酷評されるなど、否定的な反応が多くみられましたが、「ずっと聴いてたら嵌まった」「ダンスがとても上手で、振り付けの映像を見るとだんだん好きになった」など、今では反応が一転し、好評を得ています。