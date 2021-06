Photo : YONHAP News

韓国の男性アイドルグループEXO(エクソ)が7日にリリースしたスペシャルアルバム「DON'T FIGHT THE FEELING」が、アメリカやイギリスなど、85の国と地域のアイチューンズで1位となりました。EXOが1年半ぶりにリリースしたアルバム「DON'T FIGHT THE FEELING」は、メンバー9人のうち、現在兵役中のチェンとスホを除く、7人のメンバーが制作に参加しており、予約注文数が122万枚に上るなど、発売前からファンたちの期待が集まっていました。「DON'T FIGHT THE FEELING」は、アメリカやイギリス、フランスなど、世界85の国と地域でアイチューンズで1位となり、QQミュージックなど3つの中国音楽配信サイトでも、デジタルアルバム販売ランキング1位を記録するなど、人気を博しています。