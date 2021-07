Photo : YONHAP News

韓国の男性アイドルグループ、BTS=防弾少年団が、オリコンの週間ストリーミングランキングで2週連続で1位から3位を独占しました。オリコンが28日に発表した最新のチャートによりますと、BTSの新曲「Permission to Dance」は、19日から25日までの1週間で1588万回再生され、週間ストリーミングランキングで2週間連続1位となりました。同じランキングで、BTSの「Butter」が1342万回再生され2位となり、3位は再生数が700万回を超えたBTSの「Dynamaite」で、先週に続いて今週も、BTSの曲が1位から3位まで独占しました。一方、日本レコード協会がこの日発表した6月のストリーミング認定で、BTSは5曲の認定を受けました。日本レコード協会は、累計再生回数が3000万回以上の曲をシルバー、5000万回以上はゴールド、1億回以上はプラチナ、5億回以上はダイヤモンドに認定していて、今回の認定では、BTSの「Boy with Luv」がプラチナ、「IDOL」「Filmout」「Butter」がゴールド、「I NEED YOU」がシルバー認定を受けました。