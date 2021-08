BTSの「Butter」　ビルボード「ホット100」の2021年首位最長記録に

Photo : YONHAP News

韓国の男性アイドルグループ、BTS=防弾少年団の「Butter」が、アメリカのビルボードメインシングルチャート「ホット100」で9週間、首位となり、2021年首位最長記録を更新しました。ビルボードが現地時間の2日、発表したところによりますと、BTSの「Butter」は、ビルボードメインシングルチャート「ホット100」で先週に続いて1位となったということです。「Butter」はことし5月21日にリリースされ、初登場1位となってから7週連続で首位を守りましたが、BTSの新曲「Permission to Dance」に1位を明け渡したあと、再び2週連続で1位となっています。これで「Butter」は、17歳の新人シンガーソングライター、オリヴィア・ロドリゴがことし1月にリリースした「Drivers License」の8週連続首位の記録を塗り替え、2021年首位最長記録となりました。またBTSは、「ホット100」で「Butter」と「Permissionto Dance」が交互に1位となっていることから、10週連続首位も記録しました。BTSは、「Dynamite」が3週間、「SavageLove Remix」が1週間、「Life Goes On」が1週間、「Permission to Dance」が1週間、「Butter」が9週間、それぞれ「ホット100」で首位となっていて、合わせて15週首位を記録しています。「Permission to Dance」は、先週7位でしたが、今週は9位となり、BTSは2曲が「ホット100」で3週連続で10位入りしています。