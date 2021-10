Photo : YONHAP News

韓国の人気アイドルグループ、BTS=防弾少年団は、24日午後6時半からオンラインコンサート「BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE」を開催しました。BTSは最初に、4枚目のアルバム「MAP OF THE SOUL :7」のタイトル曲「ON」を披露し、コンサートの幕を開けました。コンサートでは、K-POPアーティストとしては初めてアメリカのビルボードメインシングルチャート「ホット100」で1位を記録した「Dynamite」をはじめ、「Life Goes On」や「Butter」などヒット曲を2時間半にわたり披露しました。BTSは、11月27~28日と12月1~2日にアメリカ・ロサンゼルスで、新型コロナウイルスの感染拡大以降初めてオフラインのコンサートを開催する予定です。