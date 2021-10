BTS　米音楽賞で最高賞など3部門にノミネート

Photo : YONHAP News

韓国の人気アイドルグループ、BTS=防弾少年団が、ファン投票によって決まるアメリカ最大の音楽賞「アメリカン・ミュージック・アワード(AMAs)」の3つの部門にノミネートされました。「アメリカン・ミュージック・アワード」のノミネート・アーティストと作品が現地時間の28日、発表され、BTSは最高賞の「アーティスト・オブ・ザ・イヤー(Artist Of The Year)」をはじめ、「フェイバリット・デュオ・オア・グループ‐ポップ/ロック(Favorite Duo or Group Pop/Rock)」、「フェイバリット・ポップ・ソング(Favorite Pop Song)」の3部門にノミネートされました。ロイター通信は、「この夏に通算10週間、『バター(Butter)』がビルボードメインシングルチャート『HOT100』で首位となったBTSが、『アーティスト・オブ・ザ・イヤー』など3部門にノミネートされた」と伝えました。BTSは、「アメリカン・ミュージック・アワード」に4年連続でノミネートされていますが、「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」の部門にノミネートされたのは初めてです。アメリカン・ミュージック・アワードの「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」にアジアのアーティストがノミネートされたのも初めてです。BTSは、他にノミネートされているオリヴィア・ロドリゴ、テイラー・スウィフト、ザ・ウィークエンド、アリアナ・グランデ、ドレイクと受賞を争います。授賞式は来月21日、ロサンゼルスで開かれる予定です。