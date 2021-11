BTS、米最大音楽授賞式AMAで3冠 アジア初の最高賞受賞

Photo : YONHAP News

韓国の人気アイドルグループ、BTS=防弾少年団が、ファン投票によって決まるアメリカ最大の音楽賞「アメリカン・ミュージック・アワード(AMAs)」で最高賞の「アーティスト・オブ・ザ・イヤー(Artist Of The Year)」をはじめ3部門を受賞しました。BTSは22日、アメリカ・ロサンゼルスで開かれたことしの「アメリカン・ミュージック・アワード」で、最高賞の「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」、「フェイバリット・デュオ・オア・グループ‐ポップ/ロック(Favorite Duo or Group Pop/Rock)」、「フェイバリット・ポップ・ソング(FavoritePop Song)」の3部門を受賞しました。BTSは、競っていたオリヴィア・ロドリゴ、テイラー・スウィフト、ザ・ウィークエンド、アリアナ・グランデ、ドレイクを抜いて、「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」を手にしました。この最高賞にあたる「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」を受賞したのは、アジア勢では初めてです。リーダーのRMは、「栄誉ある賞をいただき感謝する。韓国から来た7人の少年が「ARMY(ファンクラブ)」の愛情を受けて、奇跡を成し遂げることができた。僕たちはこの賞を当たり前のものとは思わない」と感想を語りました。これで、BTSがアメリカの3大音楽賞のうち、唯一受賞していないグラミー賞受賞への期待も一層高まりました。第64回グラミー賞の受賞式は、韓国時間の来年2月1日に開かれます。