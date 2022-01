Photo : YONHAP News

韓国の人気アイドルグループBTS=防弾少年団のベストアルバム「BTS, THE BEST」の累積売上が100万枚を突破したことがわかりました。オリコンが6日に発表した最新の「オリコン週間アルバムランキング」によりますと、去年6月にリリースした「BTS, THE BEST」は先月27日から今月2日までの1週間に3000枚売れ、累積売上が100万2000枚になり、ミリオンを達成したということです。アルバム作品でのミリオン達成は、海外アーティストではBoAの「BEST OF SOUL」以来16年7か月ぶりで、これまでに14組目です。韓国のアーティストとしてはBoAに次いで2組目となります。BoAは、2003年にリリースした2枚目のアルバム「VALENTI(ヴァレンチ)」と、2005年にリリースしたベストアルバム「BEST OF SOUL」がそれぞれミリオンを達成しています。