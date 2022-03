BTSのソウル公演2日目、世界75か国の映画館で生中継

Photo : YONHAP News

韓国の人気アイドルグループBTS=防弾少年団の2年半ぶりとなるソウル・コンサートの2日目の公演が12日に開かれ、75の国と地域の映画館で生中継されました。所属事務所のビッグヒットミュージックによりますと、12日にソウルの蚕室(チャムシル)総合運動場メインスタジアムで開かれたBTSのコンサート「BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – SEOUL」の2日目の公演が、映画館で鑑賞できる「ライブビューイング」形式で75の国と地域の映画館3711か所で生中継されたということです。BTSのメンバー、SUGAは、「世界の映画館でおよそ100万人が僕たちを見ている」と話し、スクリーン越しにコンサートを楽しんでいるファンに挨拶しました。初日の10日と最終日の13日に開かれたコンサートも、会場で直接コンサートを観られない世界のファンに配慮して、ファンコミュニティプラットフォーム「Weverse(ウィバース)」を通じてライブ配信されました。一方、BTSはアメリカ・ラスベガスで現地時間の来月3日に開かれる第64回グラミー賞の授賞式に「最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンス賞」の候補として出席する予定です。また、来月8日から9日、15日から16日には、ラスベガスのアレジアント・スタジアムで「BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LAS VEGAS」を開催します。