Photo : YONHAP News

文在寅(ムン・ジェイン)大統領と尹錫悦(ユン・ソンニョル)次期大統領がそれぞれテレビ番組に出演することになりました。まず文大統領は、総合編成チャンネル「JTBC」の対談番組「対談~文在寅の5年~」に出演します。文大統領は大統領府青瓦台で「JTBC」の前社長でニュースキャスターの孫石熙(ソン・ソクヒ)氏と対談し、5年間の任期を振り返り、政権の総括を行います。不動産政策や韓日関係、検察の組織改革などデリケートな問題も取り上げられるとみられます。一方、尹次期大統領はケーブルチャンネル「tvN」のバラエティ番組、「ユ・クイズ ON THE BLOCK」に出演し、韓国の国民的MCのユ・ジェソク氏のさまざまな質問に答えます。尹氏は大統領候補だったころも、バラエティ番組にたびたび出演し、検察総長という肩書を外した自然体で、親近感をアピールしていました。文大統領が出演する「対談~文在寅の5年~」は今月25日と26日に、尹次期大統領が出演する「ユ・クイズ ON THE BLOCK」は今月20日にそれぞれ放送される予定です。