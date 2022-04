BTS、6月10日にニューアルバムリリース

Photo : YONHAP News

韓国のアイドルグループBTS(防弾少年団)が、ことし6月にニューアルバムをリリースします。所属事務所のビッグヒットミュージックは、ファン向けコミュニティープラットフォームのウィバースで、2022年6月10日にBTSのニューアルバムをリリースすると明らかにしました。BTSがニューアルバムをリリースするのは、去年7月に「Butter」と「Permission to Dance」が収録されたCDをリリースしてから11か月ぶりとなります。BTSはアメリカ・ラスベガスで現地時間の16日に開かれた「BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LAS VEGAS」の最終日の公演でも「2022.06.10」という数字を公開しました。BTSはこの日、4回にわたって行われたラスベガスでの公演を終了しましたが、4回の公演の観客数は合わせて20万人に上り、大型スクリーンで公演の様子をライブ配信したイベントやオンラインストリーミングの観客を合わせるとさらに増えるものとみられます。BTSは公演終了後にツイッターで、「皆さんの愛のおかげで4日間の大切な公演を行うことができた。心から楽しんでくれてありがとう」とファンに感謝のメッセージを伝えました。